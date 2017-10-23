TL, yeni haftaya güç kaybederek başlıyor

23 Ekim 2017

TL, yeni haftaya dolar ve euro karşısında güç kaybederek başlıyor. Dolar/TL, dün TSİ 22:40 sıralarında 3.72 seviyesine kadar çıktıktan sonra kademeli olarak düştü ve 3.69 seviyesine döndü. Sabah ilk işlemlerde kur, 3.6940 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4.3630 seviyesinde yükseldikten sonra 4.3505 seviyelerinde...

Analistler, iki hafta önce ABD ile ortaya çıkan vize krizi nedeniyle yara almış olan TL'nin, hem USD hareketinden hem de bölgesel ve diplomatik gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu yaptığı konuşmalarda ABD'ye yönelik yaptığı eleştirilerin de yatırımcıyı tedirgin ettiği belirtiliyor.

TL'nin dolar karşısında haftayı boşluklu olarak 3,69 seviyesinde açtığını belirten analistler, TL aleyhine durumun daha da ağırlık kazanıp kazanmayacağı adına 3,71 fiyat seviyesinin takip edileceğini söyledi. Piyasa stabilizasyonu için gerekli eşik seviye ise 3,65 olmayı sürdürüyor.