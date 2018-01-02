TL yılın ilk işlem gününde pozitif
Dolar/TL yılın ilk işlem gününde 3.75'e geriledi. Uzmanlar, yarın açıklanacak enflasyon verisinde düşüşün fiyatlandığını belirtiyor. Diğer taraftan BIST 100, zirveyi 117.000 puanın üzerine taşıdı.
TL varlıkları yeni yıla pozitif başladı.
Güne 3.78'den başlayan dolar/TL'de aşağı yönlü seyir öğleden sonra hızlandı ve kur 3.7536'ya kadar geriledi.
Dolar/TL saat 16:00'da 3.7580'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5340 ve sterlin/TL 5.0975 seviyesinde yer aldı.
"Enflasyon verisi fiyatlanıyor"
Piyasanın, yarın açıklanacak enflasyon verisinde düşüşü fiyatladığını belirten QNB Finans Yatırım'dan Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, yine yarın açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının kurlar üzerinde etkili olmasının beklenmediğini söyledi.
Ekonomistler, yüzde 12.98 ile 2003 yılı temel alınan endekste tarihi zirvesine çıkan yıllık enflasyonun yüzde 11.73 seviyesine gerilemesini bekliyorlar.
Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak da, ABD'de devam eden ve jürinin yarın bir karara varmak üzere toplanacağı Zarrab-Atilla davasından bankaları sıkıntıya sokacak bir sonuç çıkmaması durumunda kurdaki düşüşlerin sürebileceğini söyledi.
Borsa zirveyi yeniledi
Diğer taraftan 2017'yi rekor seviyeden kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın ilk işlem gününde tarihi zirvesini 117.595 puana taşıdı. BIST 100 saat 16:00'da 117.550 seviyesinde yer aldı.
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmelerin risk iştahını artırdığını ifade eden uzmanlar, İran'da şiddetlenen hükümet karşıtı protestoların yakından izlendiğini belirtti.