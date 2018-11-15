TL yüzde 1'in üzerinde değerlendi

15 Kasım 2018

Gün boyunca aşağı yönde hareket eden dolar/TL kuru bugün yüzde 1 geriledi.

Moody's'in küçülme beklentisine tepki vermeyen kur düşüş isteğini sürdürdü. Güne 5.46'dan başlayan dolar/TL en düşük 5,3996'yı görmesinden sonra saat 14:40'da yüzde 1,10 kayıpla 5,4010 seviyesinden işlem gördü.

Uzmanlar 5.41'in ara destek olarak takip edildiğini, aşağı yönlü kırılmalarda 5.30 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Uzmanlara göre şimdilik petrol fiyatları ve ABD ile Çin'in müzakere masasına oturmasıyla azalan ticaret savaşları kaygıları TL'ye destek oluyor ancak kırılganlık sürüyor.

Diğer taraftan Brexit anlaşmasıyla dün değerlenen sterlin, bugün İngiltere kabinesinden gelen istifa haberleriyle değer kaybetti. Sterlin/dolar yüzde 1,64 kayıpla 1,2799'da yer alırken, sterlin/TL yüzde 2,58 düşüşle 6,9263 seviyesinde.

Bu gelişmeye paralel olarak dolar endeksi yüzde 0,38 arttı ve 97 seviyesinin üzerine geldi. Endeksteki yükselişler TL'nin değerlenmesini sınırlayıcı rol oynayabilir.

Öte yandan TCMB beklenti anketinde yıl sonu için 6.59 olan dolar/TL tahmini kasımda 5.99 oldu. Yıl sonu enflasyon bekleyişi ise yüzde 24,22'den yüzde 24,45'e çıktı.