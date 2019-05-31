TL’de bayram havası

31 Mayıs 2019

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Şeker Bayramı öncesinde Türk Lirası ve Borsa İstanbul, uzun süre sonra pozitif ayrışıyor. ABD ile olası bir gerilimin Haziran sonrasına ertelenmesi ve iki liderin Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 zirvesinde görüşmeleri devam ettirecek olması ile Türk hisseleri son bir haftada dolar bazında yüzde 6 getiri sağlarken, TL ise dolara karşı yüzde 2 değer kazandı. Ayrıca yabancı yatırımcıların 10 günlük bayram tatili öncesinde dolar satıp-tahvil almalarının da etkisiyle dolar/TL 5.90’ın altına kadar gerileyerek 25 Nisan’dan beri en düşük seviyeyi gördü. 1 milyar dolarlık fonun BIST’e kaymasını sağlayacak BES düzenlemesinin de etkisiyle 89 bini aşan BIST endeksi ise dolar bazında bir haftada yüzde 6’dan fazla getiri sağladı. CDS’ler TL varlıklar ilişkin iyimserlikle 500 seviyelerine kadar geriledi.

Rant al-TL sat yüzde 15 getiri

TL’nin pozitif rüzgarı arkasına almasında en önemli faktörler S-400 teslimatının Haziran sonrasına ertelenebileceği açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile telefonla görüşmesi ve Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin serbest bırakılması gösteriliyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemde rand- TL başta olmak üzere ikili işlem önerilerinde ‘kar realizasyonlarının’ geldiği belitiliyor. Son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olan TL’de şimdi diğer gelişen piyasalarda oluşan riskler nedeniyle tam tersi hareketlerin görülebileceği ifade ediliyor. Bankacılar, ikili işlem önerilerinde ‘Güney Afrika rand AL / TL SAT’ olarak özetlenebilecek hamlede bakıldığında 27 Mart zirvesinden 9 Mayıs dip seviyesine yüzde 15.3 getiri sağlandığına da işaret ediyor.

5.90’nın altına gerileyen Dolar/TL yönünü aşağı çevirmeden önce geçen hafta 6.15’i aşmıştı. Bu hafta ise 15 Mayıs’tan beri ilk kez 6’nın altını test eden dolar/TL bu seviyenin altında küresel satış baskısıyla kalıcı olamamıştı. Dün ise güne 6.01 civarında başlayan dolar/TL 5.8640’a kadar düştü. Bu seviye en son 25 Nisan’da görülmüştü. Son bir yıla bakıldığında TL yüzde 30 civarı değer kaybı ile benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrışırken, son üç yılda ise değer kaybı yüzde 50 civarında.

BES düzenlemesi ve takas avantajı

Bir haftadır dolar bazında yüzde 6’dan fazla getiriye sahip olan BIST’te yaşanan tepki yükselişlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın BES’te yaptığı değişikle emeklilik fonlarının 31 Temmuz’a kadar BIST’ten 1 milyar TL üzerinde hisse alım yapacak olmasının etkisi var. Diğer yandan bayram tatili öncesi dün ve bugün alım yapacak olanlar için takasın bir hafta sonra gerçekleşecek olması da alımları destekledi. Borsa endeksi yüzde 3’ü aşan getiri ile 90 binin üzerine taşındı. Son bir haftada gelişmekte olan ülkelerden yüzde 7.2, MSCI Dünya endeksinden yüzde 8.1 pozitif ayrışma yaşayan Türk hisselerinin, 2019 senesinde dolar bazında yüzde 17 satışla küresel bazda en kötü performansı devam ediyor. Türk hisselerinin F/K oranları incelendiğinde ise yüzde 58 civarında iskontolu olduğu görülüyor. Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün son işlemde %25.51 seviyesindeydi. 10 yıllık gösterge tahvil ise %19.09'dan kapandı.

Pozitif fiyatlama sürebilir

“ABD ve Türkiye arasında diyaloğun devam ediyor olması kısa vadede TL varlıklardaki pozitif fiyatlamayı devam ettirebilir” diyen analistler, “S-400 konusunda ABD tarafından yeni negatif açıklamalar gelmedikçe Haziran ayı sonunda (G-20 toplantısına kadar) TL varlıklar üzerindeki en büyük risklerden biri bir süreliğine rafa kalkmış olacak. Bu dönemde BIST ve TL varlıklar toparlanarak ara ara pozitif ayrışma gösterebilir” diye açıkladı. Fakat TL varlıklardaki tepki alımlarının güçlenerek devam etmesi için ilk etapta CDS’lerin 460 seviyesi altına inmesi gerektiği belirtiliyor.

YABANCI TAHVİL ALDI, HİSSE SATTI

Merkez Bankası verilerine göre, TCMB’nin brüt döviz rezervi 24 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.34 milyar dolar artışla 73.09 milyar dolara yükseldi. Bu arada yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak art arda 8 hafta azaldıktan sonra 24 Mayıs haftasında 51.2 milyon dolar artış kaydetti. Ayrıca, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde 96.1 milyon dolar azaldı.