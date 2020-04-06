TL'de efektif değer kaybı devam ediyor
Reel efektik döviz kuru mart ayında 72,87 olarak açıklandı. Bir önceki ay kur 75,13 seviyesindeydi. Böylece Türk Lirası,değer kaybını üst üste 5. aya taşımış oldu.
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, mart ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 3 düşüş gösterdi. Merkez Bankası tarafından bugün yayımlanan son veriye göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 72,87 puana geldi.
Böylece efektif kur endeksindeki düşüş üst üste 5. aya taşınmış oldu. Kasım ayında 77,4 olan endeks mart ayında 72,87'ye düştü. Böylece son 5 aydaki gerileme yüzde 5,9 düzeyine ulaştı.
Endeks, son 1 yıldaki en düşük seviyesini 69,93 ile 2019 yılı mayıs ayında görmüştü.