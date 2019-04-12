TL'de kayıplar derinleşti

12 Nisan 2019

Dün gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışarak en kötü performansı gösteren TL, haftanın son işlem gününe kayıplarını sürdürerek başladı. İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve ABD ile gergin seyreden ilişkiler Türk Lirası üzerinde ana baskı unsurları.

Perşembe kapanışta 5.7370 seviyesinde olan dolar bugün 5.8026'ya kadar yükseldi. Dün gün sonu 6.4640'da bulunan euro da bugün 6.5528'e kadar çıktı. Dolar/TL saat 10:07'de yüzde 1 artışla 5.7940'da bulunuyor. Euro/TL aynı saatte yüzde 1,20 primle 6.5410 seviyesinde. Dolar endeksi ise aşağı yönlü 97.039'da. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 0,55 düşüşle 95.550 puanda.

Gedik Yatırım notunda, "S400 ve F35 konusunda gelen açıklamalar ABD-Türkiye ilişkilerine dair endişeleri gündemde tutuyor. Son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve artan endişelere bağlı olarak TL varlıklarda satış baskısı ve volatilitenin artış kaydettiği görülüyor. YSK'dan gelecek açıklamalar ile ABD-Türkiye temalı haber akışları fiyatlamalar üzerinde etkili olacak" denildi.

Yerel seçimin üzerinden 12 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul'da kimin belediye başkanı olduğu hala ilan edilmiş değil. AK Parti seçimin yenilenmesini istiyor.

ABD ise S-400 sistemi alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını tekrar ediyor. Son olarak ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olması beklenen David Michael Satterfield, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" dedi ve ekledi: "Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya."

Öte yandan dün 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yükselişin de TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 19 baz puan artışla 431 baz puana çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de TCMB'nin döviz rezervlerindeki düşüşün ardından kayıplarını artırdı.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.

Bu arada lokal bireysellerin döviz mevduatı ise altı ay kesintisiz her hafta arttıktan sonra yerel seçimi takip eden haftada ilk kez düşüş gösterdi.

Analistler son dönemde TL'nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile ilişkilerde pozitif bir değişim olmadıkça gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermeye devam etmesi oldukça olası.

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