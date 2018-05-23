TL'de kayıplar hız kesmiyor

23 Mayıs 2018

Türk Lirasında değer kaybı hız kesmiyor. Dün gün içerisinde 4.66 zirvesine çıkan ardından sınırlı da olsa gevşeyen dolar/TL, bugün yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL, saat 09:12 itibariyle 4.7580 seviyesinde yer aldı. Yükselişine devam eden euro ise 5.60 seviyelerinde işlem görüyor.

Kur gece 4.80'i aştı!

Dolar/TL dün gece illikit piyasada yeni zirve olan 4.82 seviyesini aştı. Tokyo'da Credit Agricole CIB Döviz birimi idari direktörü Yuji Saito, Türk Lirası'nda gece saatlerindeki sert düşüşe ilişkin “TL, işlemlerin New York'tan Tokyo'ya geçmesiyle birlikte 'zararı durdur' emirlerinin tetiklenmesi etkilenmiş olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'nin ne zaman aksiyon alacağı merak ediliyor

Bankacılar TL'deki değer kaybının nedenini devam eden siyasi ve ekonomik endişeler ile faiz politikalarına bağlarken, benzer para birimlerinden negatif ayrışma trendi de her geçen gün kuvvetleniyor.

Bankacılar TCMB'den ve ekonomi yönetiminden son dönemde kaybolan güveni yeniden tesis edecek bir adım veya adımlar beklediklerini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu

tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor. TCMB'den 7 Haziran'dan önce faiz artışı beklentisi TL'nin değer kaybettiği her geçen gün kuvvetleniyor.

TCMB'nin de yakından izlediği zimmi oynaklık endeksi TCMB'nin hatırı sayılır bir sıkılaştırma gerçekleştirdiği 2017 Ocak ayında görülen ve 24.80 seviyesine gittikçe yaklaşıyor.

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