TL'de negatif ayrışma sürüyor

15 Nisan 2019

İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleriyle TL'de satış baskısı sürüyor.

Dolar/TL bu belirsizliklerle Cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5.82'yi aşmış, günü 5.75'ın hemen üzerinde tamamlamıştı.

TL'nin Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Dolar/TL bugün saat 09:12 itibarıyla 5.8000 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 6.5600'da.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran'da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin kalkması konusunda "iki kayıp ay daha" anlamına geldiğini belirtiyorlar.

Dışarıda risk iştahı arttı

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret müzakerelerinde sona yaklaşıldığına yönelik haberler ile, Çin'den gelen güçlü ihracat ve kredi verileri küresel ekonomik büyümenin gücünü koruyacağı beklentilerini artırdı.

Bu gelişmelerle güvenli liman olarak görülen para birimleri değer kaybederken, Asya hisseleri yükseldi. TL ise küresel risk iştahından en az faydalanan gelişmekte olan para birimi olmaya devam ediyor.

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Kaynak: Reuters