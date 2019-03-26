TL'de oynaklık göstergeleri yükseldi
TL'nin öngörülen oynaklık göstergeleri Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
Türk Lirası'nın öngörülen oynaklık göstergeleri, yeni endişe dalgasının TL'nin spot piyasalarda değer kaybetmesine neden olmasının ardından, Eylül ve Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
TL'nin 1 haftalık öngörülen oynaklığı bir hafta öncesine göre 7.8'den 32.7'ye yükselirken, TL'nin 3 aylık ve 6 aylık öngörülen oynaklığı da 22'ye yükseldi.
Uzmanlar dolar/TL için ne dedi?
Kaynak: Reuters