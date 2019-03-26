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TL'de oynaklık göstergeleri yükseldi

TL'nin öngörülen oynaklık göstergeleri Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

TL'de oynaklık göstergeleri yükseldi
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Türk Lirası'nın öngörülen oynaklık göstergeleri, yeni endişe dalgasının TL'nin spot piyasalarda değer kaybetmesine neden olmasının ardından, Eylül ve Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

TL'nin 1 haftalık öngörülen oynaklığı bir hafta öncesine göre 7.8'den 32.7'ye yükselirken, TL'nin 3 aylık ve 6 aylık öngörülen oynaklığı da 22'ye yükseldi.

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Kaynak: Reuters

Dunya.com

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