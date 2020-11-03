TL'deki değer kaybı sürüyor: Euro/TL 10'u aştı

03 Kasım 2020

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL ve euro/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor.

Euro/TL 10 seviyesinin üzerini görerek rekor tazeledi. 10 seviyesinin üzerini test eden euro/TL, 9,90'a kadar geri çekildi.

Saat 17.57 itibariyle Dolar/TL 8,4624, euro/TL 9,9123 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 8,44 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,41'in altına kadar çekilmesine rağmen piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

MB'nin fonlama maliyetini artıran hamlelerine bir yenisini eklemiş olması da kurlardaki yükselişe çare olmadı ve dolar/TL 8,54'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı ve 11,07'yi gördü.

Merkez Bankası hamlelerine devam ediyor

Geçtiğimiz hafta cuma günü ve dünün ardından Merkez Bankası, üst üste üçüncü günde de sıkılaştırma adımı attı. Bugün yapılan düzenlemeyle döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi. Böylece, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Öğleden sonra ise Merkez Bankası'nın ağustos ayına ilişkin finans dışı firma net döviz pozisyonu verisi takip edilecek. Önceki ay net döviz pozisyonu 162,2 milyar dolar açık vermişti.

Enflasyon beklentiler paralelinde

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 11,89'a ulaşırken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda 2,1 civarında gelmesi bekleniyordu.

Küresel piyasalarda iyimserlik

Küresel piyasalarda ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesinde iyimserlik hakim. Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri yükseldi. Hong Kong, Avustralya ve Güney Kore'de hisse senetleri yüzde 1'den fazla değer kazanırken, Japon piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi düne göre yüzde 1,94, Seul'de Kospi Endeksi yüzde 1,68 yukarıda. ABD vadeli endekslerine baktığımızda da vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 199 puan, yüzde 0,74, S&P 500 vadeli endeksi 17,75 puan, yüzde 0,54 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 34 puan, yüzde 0,31 artıda.

Altın fiyatları hafif yükseldi

Temkinli yatırımcılar ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu beklerken altın fiyatları hafif yükseliş kaydetti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,49 yükselişle 1.904 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

Koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam etmesinin talep konusunda ortaya çıkardığı endişelere, Libya'nın petrol üretiminin artması ve ABD seçimlerinin yarattığı belirsizliğe rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yatay seyir izliyorlar.



Global hisse senedi piyasalarında bu sabah gözlenen olumlu havanın yanı sıra, Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ anlaşmasında öngörülen Ocak ayındaki üretim artırımının ertelenmesi taraftarı oldukları yönündeki değerlendirmeler de fiyatlara destek verdi.



Bu sabah brent petrolün varili 38,69 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından dünkü kapanışa göre 3 cent kayıpla 38,94 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de ise Batı Teksas petrolü ise 36,83 dolar seviyesinde.

Piyasalar için kritik gün



Uzun süredir piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri olan ABD seçimleri için kritik gün geldi. ABD'nin önümüzdeki 4 yılına yön verecek Başkanı için seçim bugün gerçekleştiriliyor. ABD’de 59’uncu başkanlık seçimleri ülkenin yakın tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor. Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti'nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ülke genelinde Başkan Donald Trump'a karşı yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak ABD'deki seçim sistemine göre, seçimi kazanmak için ülke genelinde daha fazla oy almak yeterli olmayabiliyor. Eyaletler arasındaki denge seçimde az oy alanın da başkan olabilmesine imkan sağlıyor. Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.

Piyasalar Biden'ı satın alıyor ama...



Analistler, belirsizliğin en azından yarın sabaha kadar devam edeceği ortamda piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanabileceğine işaret ediyorlar. Anketlerin seçimi Demokrat aday Joe Biden'in kazanacağını gösterdiğini belirten analistler, ancak sonucunu önceden bilmenin zor olduğu bir seçim ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyorlar.



Analistler, "Piyasa Biden'in kazanmasını mı satın alıyor? Eğer bu olmaz ise hayal kırıklığına uğrayacak mı? Bunlar hala yanıt bulmamış sorular" ifadelerini kullanıyorlar.