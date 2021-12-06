TL'deki kayıpların gıda şirketlerine etkisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratins, Türk gıda ve içecek şirketlerinin Türk Lirası'ndaki keskin değer kaybından ve daha da kötüleşme olasılığı bulunan faaliyet ortamından farklı derecelerde etkileneceklerini bildirdi.

Ülker Bisküvi'nin net kaldıraç oranının 2022 sonuna kadar kredi notu için hassasiyet oranını aşabilecek olması nedeniyle bir not indirimi riskine en açık şirket olduğunu belirten Fitch, Coca-Cola İçecek ve Anadolu Efes'in notlarının ise kurlardaki gelişmelerin etkilerini daha iyi absorbe edecek şekilde konuşlandıklarını savundu.

Fitch, "Likiditeyi güçlü görüyoruz, ancak lirada değer kaybının kaldıraç ve karlar üzerinde etkisini de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek ile Ülker Bisküvi'nin borçlarının büyük bir kısmı döviz cinsinden olduğunu belirtirken, nakit akışlarının büyük bölümünü gelişmekte olan piyasalarda elde ediyor olmaları dikkatte alındığında, döviz pozisyonların nedeniyle baskı altında olacaklarını öngören Fitch, üç şirketin Türkiye dışı operasyonlarının toplam satışları içindeki paylarının sırasıyla yüzde 71, 57 ve 40 olduğunu hatırlattı.

Fitch, Coca-Cola İçecek ve Ülker Bisküvi'nin Türkiye'de karlarında yaşanacak düşüşü bu geliymekte olan piyasa gelirleri ile telafi edebileceklerini belirtirken, Türkiye'de de karlarda fiyat artışları, ürün yeniden dizaynları ve maliyet verimliliği tedbirleri ile ile kademeli toparlanma öngördüklerini vurguladı.

Coca-Cola İçecek ve Anadolu Efes'in yerel para cinsilreniden borçlarının bilançolarındaki oranının sırasıyla yüzde 22 ve 24 olduğunu hatırlatan ve bunun kur riskini azaltan faktörlerden olduğunu ifade eden Fitch, Ülker Bisküvi'nin ise yerel para cinsinden borcu olmaması nedeniyle kur uyuşmazlığına daha fazla maruz kalacağını öngördüklerini ifade etti.