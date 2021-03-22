TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi

TL'de düşüş internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı. Google Trends verilerine göre TL'de bugün yaşanan yüzde 10'u aşan değer kaybı, saatler içinde Türkiye'den internette yapılan "Bitcoin" aramalarını yüzde 566 artırdı.



Verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içinde internette Bitcoin aramaları tarihin en yüksek seviyelerine çıkarken 2017-18 döneminde yapılan aramaları da ikiye katladı.