TL'nin değeri 20 ayın en düşüğünde

05 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, reel efektif döviz kuru endeksi tüketici fiyatları (TÜFE) bazında Nisan 2020’de 68.88 puana indi. Bir aydaki düşüş yüzde 5,53 oldu. Endeks kur şoku krizinin yaşandığı Eylül 2018’den beri görülen en düşük seviyeye inmiş oldu. TCMB’nin açıklamasına göre yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da 75.88’e geriledi.

Reel döviz kuru endeksi nisanda TÜFE bazlı olarak mart ayına göre yüzde 5,53 azaldı. Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 59.67 puandan 56.09 puana geldi. Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 82.70 puandan 78.53 puana geriledi. Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif kur endeksinde 1 aylık düşüş yüzde 6,08, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksindeki kayıp ise yüzde 5,05 olarak belirlendi.

Yılbaşından bu yana yüzde 9,5 kayıp

Yılbaşından bu yana reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazlı olarak yüzde 9,47 kayıp yaşamış oldu. Reel efektif döviz kuru endeksi, en yüksek seviyeyi 127.72 ile Aralık 2007'de, en düşük seviyeyi ise 62.51 ile Eylül 2018'de görmüştü.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Endeksteki değişim Merkez Bankası’nın TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından izleniyor.