TL'nin değeri martta yüzde 0,2 yükseldi

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, 2021 yılının son ayında gördüğü dip seviyesinden başladığı yükselişini Mart ayında yavaşlayarak da olsa devam ettirdi. Endeks bir önceki aya göre yüzde 0,2 yukarı geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 54,01 puan olarak belirlendi. TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Şubat ayında 54,78 puandan 53,92 puana revize edildi.

ÜFE bazlı da arttı

Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mart ayında 78,65 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 75,18 puandan 76,13 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 44,00 puandan 44,06 puana, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 61,60 puandan 61,71 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.