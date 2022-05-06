TL'nin değeri nisanda yüzde 6,1 yükseldi
Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, nisan ayında yüzde 6,1 artış kaydetti.
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 yukarı geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 57,05 puan olarak belirlendi.
TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Mart ayında 54,01 puandan 53,79 puana revize edildi.
ÜFE bazlı da yükseldi
Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında 82,17 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 78,65 puandan 77,60 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,34 puandan 46,32 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 61,50 puandan 66,08 puana geldi.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.