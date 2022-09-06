TL'nin reel değeri 7 ayın dibinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,05 puan azalarak 52,84'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84'e indi. Endeks, Temmuz'da 53,89 düzeyinde bulunuyordu.

Reel efektif döviz kuru, Ocak ayında 52,07 olarak ölçülmüştü. Aralık 2021'de ise 48,10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,07 puan azalışla 84,45'ten 83,38'e geriledi.

Türk lirasının değeri, Ağustos'ta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 9,33 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 3,95 puan arttı.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.