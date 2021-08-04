TL'nin reel değeri dipten döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru temmuz ayında 61,31 ile dipten döndü. Şubat ayında 69 seviyesinin üzerini gören ve ardından düşüşe geçen reel efekif döviz kuru, haziran ayında 59,77 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,23 puan artarak 74,64'ten 76,87'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 7,09 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 0,34 puan arttı.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise haziranda 59,77'den 59,65'e, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru haziranda 75,89'dan 74,64'e revize edildi.

Reel efektif döviz kuru ne demek?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.