TL'nin reel değeri düşüşte
Reel efektif döviz kuru, ekim ayında da düşüşünü sürdürerek 60.37 seviyesine geriledi.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında da düşüşünü sürdürerek 60.37 seviyesine geriledi ve tarihi düşük seviyelerin yakınındaki seyrini sürdürdü.
Endeks Haziran ayında kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere gerilemesinin ardından Temmuz, Ağustos ve Eylülde sınırlı yükselmişti.
TCMB verilerine göre, REK Haziran ayında 59.68 ile tarihi düşük seviyeye gerilemişti.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.