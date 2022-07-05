TL’nin reel değeri haziranda yüzde 4 geriledi

Merkez Bankası haziran ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru haziranda 53.33 seviyesine gerileyerek bir ayda TL’nin reel değerinin yüzde 4,01 azaldığını ortaya koydu.

TÜFE gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru da haziranda 42.63'e indi ve bir ayda yüzde 4,48 değer kaybetti. TÜFE gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru ise yüzde 3,48 düşerek 62.86'ya indi. TL'nin reel değeri en düşük seviyesini Aralık 2021'de görmüştü. O dönemde alınan önlemlerde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yükselişe geçerken nisan ayından itibaren yeniden düşüş eğilimi başladı. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise 79.59'a geriledi. Bir ayda yüzde 3,3'lük düşüş yaşandı.

Endeksteki reel efektif kurun düşüşü TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının azaldığını gösteriyor. Reel efektif döviz kuru hesabı için öncelikle nominal efektif döviz kuru (NEK) hesaplanıyor. NEK, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini veriyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'deki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.