TL'nin reel değeri mayısta düştü

10 Haziran 2019

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mayıs'ta 69.79 seviyesine geriledi. REK Nisan'da 72.72 olmuştu.

TCMB'nin güncel verilerine göre REK Eylül 2018'deki 62.45'ten kademeli olarak yükseldi. Tarihi düşük seviyesinin görülmesini takip eden sekiz aylık dönemde REK Ocak'ta, Mart'ta ve Nisan'da geriledi. Kalan aylarda ise yükselişini sürdürse de tarihi düşük seviyelerden kalıcı ve anlamlı bir uzaklaşma yaşanmadı.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.



Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.