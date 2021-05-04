TL'nin reel değeri, nisanda yüzde 5 düştü

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) nisan ayında 62.29'a gerileyerek tarihi düşük seviyelere yaklaştı.

TCMB verilerine göre REK'te tarihi düşük seviye 60.52 ile Kasım 2020'de ekonomi yönetimindeki değişim döneminde görülmüştü. Endeks aralıkta 62'yi aştıktan sonra ocakta 66'ya yükselmiş, şubatta ise 69'u aşmıştı. Mart itibarıyla endekste düşüş başlamış ve 65.57'ye gerilemişti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.eğişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından

takip ediliyor.