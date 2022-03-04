TL'nin reel değeri şubatta yüzde 3,8 arttı

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, 2021 yılının son ayında gördüğü dip seviyesinden Ocak ayında başladığı artışına Şubat ayında da devam etti. Endeks bir önceki aya göre yüzde 3,8 yukarı geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 54,78 puan olarak belirlendi.

TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Ocak ayında 52,89 puandan 52,77 puana revize edildi.

TL'nin reel değeri ÜFE bazlı da yükselişe devam ediyor

Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Şubat ayında 75,18 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 72,38 puandan 71,27 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 43,33 puandan 44,91 puana, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 59,72 puandan 62,08 puana geldi.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.