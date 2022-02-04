TL’nin reel değeri tarihi dip seviyeden yükselişe geçti
Reel efektif döviz kuru, ocak ayında, aralıkta gördüğü 47,82 olan tarihi dip seviyesinden yükselişe geçti ve 52,89 olarak açıklandı.
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, 2021 yılının son ayında gördüğü dip seviyesinden Ocak ayında yüzde 10,4 yukarı geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 52,89 puan olarak belirlendi.
TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Aralık ayında 47,82 puandan 47,90 puana revize edildi. Aralık ayı verisi tarihi dip seviyesini oluşturuyor.
Yİ-ÜFE bazlı da yükselişe geçti
Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Ocak ayında 72,38 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 67,69 puandan 66,09 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 39,11 puandan 43,47 puana, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 54,48 puandan 59,82 puana geldi.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.