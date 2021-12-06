TL'nin reel değeri tarihin en düşük seviyesinde

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Kasım ayında da düşüşünü sürdürdü ve 54,33 ile kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere geriledi.

Reel efektif kur bir önceki dip seviyelerini Haziran ayında gördükten sonra Temmuz, Ağustos ve Eylülde sınırlı yükseldikten sonra yeniden düşüşe geçmişti.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 60,37'den 60,11'e revize edildi

REK ne anlama geliyor?

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.