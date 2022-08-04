TL'nin reel değeri temmuzda yükseldi
Merkez Bankası'nın temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 54,01'e yükseldi.
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,75 yukarı geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,01 puan olarak belirlendi. TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Haziran ayında 53,33 puandan 53,08 puana revize edildi.
Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında 83,79 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 79,59 puandan 80,36 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 42,38 puandan 42,75 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 62,60 puandan 64,22 puana geldi.
Reel efektif döviz kuru nasıl hesaplanıyor?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.