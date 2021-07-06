TL'nin reel değeri tüm zamanların en düşük seviyesinde
Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru, haziran ayında 59,77 olarak gerçekleşti. Bu seviyeler TL'nin tüm zamanlarda gördüğü en düşük reel değer anlamına geliyor.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 59,77'ye geriledi. REK geçen ay 60,44 seviyesindeydi.
Haziran ayında yaşanan yüzde 1,1 düşüşle birlikte endeks tarihi düşük seviyesini gördü. TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Mayıs ayında 60,55 puandan 60,44 puana revize edildi.
ÜFE bazlı 75,89 seviyesinde
Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Haziran ayında 75,89 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 77,04 puandan 75,70 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 50,71 puandan 49,94 puana, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 67,12 puandan 66,61 puana geldi.
Reel efektif döviz kuru ne demek?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.