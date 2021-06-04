TL'nin reel değeri yüzde 2,8 geriledi
Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi Mayıs ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 2,8 düşüş gösterdi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 60,55 puana geldi. TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Nisan ayında revize edilmeyecek 62,29 olarak kaldı.
Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mayıs'ta 77,04 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 78,02 puandan 77,99 puana revize edildi.
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Efektif döviz kuru nedir?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.