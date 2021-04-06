TL'nin reel değerinde artış son buldu

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) üç aylık yükselişin ardından mart ayında 65.71 seviyesine geriledi.

TCMB verilerine göre REK'te tarihi düşük seviye 60.52 ile Kasım 2020'de ekonomi yönetimindeki değişim döneminde görülmüştü. Endeks aralıkta 62'i aştıktan sonra ocakta 66'ya yükselmiş, Şubatta ise 69'u aşmıştı.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.