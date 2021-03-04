TL'nin reel değerinde yüzde 5,5 artış

Reel döviz kuru endeksi, şubat ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 5,5 artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 69,69 puana çıktı.

Şubat verisi ile birlikte aralıksız yükseliş 3 aya ulaşmış oldu. Bu arada TÜFE bazlı reel döviz kuru ocakta 66,28 puandan 66,08 puana revize edildi.

REK, kasımda gördüğü 60,45 ile tarihi dip seviyeden dönmüştü.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.