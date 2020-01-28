TLREF'li ilk ihraçta 4 milyarlık satış

28 Ocak 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk kez, ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla TLREF'e endeksli tahvil ihraç etti.

Hazine bu tahvil ihalesinde net 2 milyar 146.7 milyon TL satış yaptı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 900 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın toplam satış tutarı 4 milyar 46,7 milyon TL 'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 2 milyar 146,7 milyon TL satış yapıldı. İhalede; nominal teklif 9 milyar 789,9 milyon, nominal satış 2 milyar 140,7 milyon TL, ortalama minimum fiyat 100.005 TL, ortalama fiyat 100.280 TL, dönemsel faiz yüzde 2.46 oldu.

Borsa İstanbul Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ni (TLREF) TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla geçen yıl oluşturmuştu. Amaç TLREF endeksinin finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilmesi olarak açıklanmıştı.

Bankacıların Reuters'e verdiği bilgilere göre geçen yıl 20 milyar TL'ye yakın TLREF'e endeksli özel sektör ihracı gerçekleşti.

Hazine'nin ihracı ile birlikte özel sektörün de ihraçlarının artması bekleniyor.

2.9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2,93 milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımızca 28 Ocak 2020 tarihinde, 2.925.980.000,00 TL tutarında 29 Ocak 2020 valörlü, 26.01.2022 itfa tarihli ve TRD260122T19 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 28 Ocak 2020 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."