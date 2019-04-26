TL'yi rahatsız eden çok belirsizlik var

26 Nisan 2019

TL'de; petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, dolardaki güçlenme, ABD ile ilişkilere yönelik endişeler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ederken, TCMB'nin PPK metninde söylemini yumuşatması kayıpların artmasına neden oldu.

Dün PPK açıklaması öncesinde 5.89 seviyesinde olan dolar/TL 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükseldi. Bu seviye itibarıyla TL'nin dolar karşısında yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 11.5'e ulaştı.

Dün 5.9251 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah saat 09:05'de 5.9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 6.6330 seviyesinde bulunuyor.

Kurun rahatlaması zor

Intregral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, PPK metnindeki ifade değişikliğinin piyasada TCMB'nin faiz indirimine hazırlandığı algısını oluşturduğunu söyleyerek, "TL'de zaten baskı vardı, bu gelişme ise yukarı hareketi biraz daha hızlandırdı. TL'de negatif ayrışma bugün devam edebilir. Kuru rahatsız eden çok belirsizlik var ve bu baskılar sürdükçe kurun rahatlaması zor olabilir. Dolar/TL'de zaman zaman 5.90'ın altına doğru gevşeme olabilir ancak rahatlaması için 5.76 seviyesinin altına inmesi gerek" dedi.

Diğer taraftan dolar endeksinin 98 seviyesinin üzerine yükselmesinin de gelişmekte olan ülke para birimlerini rahatsız ettiğini söyleyen Karadağ, "YSK'dan da henüz bir karar çıkmadı bu açıdan da tedirginlik var. PPK'dan sonra kur 5.95'in üzerindeki hareketini koruyacaktır. Türk varlıklarına yönelik risk algısı yüksek, bunu CDS seviyelerinden de görüyoruz. Dolar/TL'de 5.98 seviyesi önemli, bu seviyenin üzerine hamle 6 ve üzerine hareketi tetikleyebilir" dedi.

Enflasyon raporu bekleniyor

Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24'te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemi kaldırmak başta olmak üzere PPK metninde yaptığı değişikliklerle sıkı politika söylemini yumuşattı. TCMB'nin sıkı para politikası söylemini uzun bir aradan sonra yumuşatmasına karşın ekonomistler, henüz enflasyonda ve TL'de faizde bir indirim yapılabilecek iyimserliği görmüyor.

Bankacılar metin değişikliklerini para politikasında "ek sıkılaştırma ihtimalinin azaldığı" ve "faiz indirim ihtimalinin arttığı" şeklinde yorumladılar ancak kesin fikir sahibi olmak için TCMB'nin önümüzdeki hafta enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları da duymak istiyorlar.

Piyasadaki beklentinin TCMB'nin yumuşayan söylemi ile benzerlik göstermemesi ise TL ve TL cinsi yatırım araçlarında sert değer kayıplarını beraberinde getirdi. Bir bankacı "TCMB'nin metinden bu ifadeyi çıkarması önümüzdeki dönemde TL'de baskının süreceği anlamına geliyor ki dolar/TL'de hedef 6.20 seviyesi" dedi.

Bankacılar kurun her gün yukarı hareketini sürdürdüğünü belirtirken, mevcut riskler devam ettikçe yükselişin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyor.

TL'yi zorlayan başlıklar

TL'yi son dönemde baskılayan ana unsurlar olarak; YSK tarafından değerlendirilen AK Parti'nin İstanbul seçiminin tekrarlanması talebi, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek olması, S-400 ve F-35 konuları nedeniyle ABD ile yaşanan gerginlik, TCMB'nin rezervlerine ilişkin endişeler öne çıkıyor. Bankacılar MB rezervlerinde düşüş yaşanmasını "izaha muhtaç" olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin MB'den bilgilendirme beklemeye devam ediyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs'ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı alması piyasalarda endişe unsuru. Zira aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu gelişmeler petrol fiyatlarında da yükseliş neden olurken, Türkiye gibi petrol ihracatçısı ülkeleri de olumsuz etkiliyor.

Öte yandan dolarda değerlenme eğilimi de devam ediyor. Dolar, güçlü ABD sermaye malları siparişleri verisinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki yılın zirvesine yakın seyrederken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ilk çeyrek GSYH verisi iyimserliği artırabilir.

Dolarda gözler ABD büyümesinde

Kaynak: Reuters