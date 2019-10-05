TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

05 Ekim 2019

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da buluşturacak. Toplantılar, 7-11 Ekim'de Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun en üst düzey yöneticilerinden oluşan 226 temsilcinin katılacağı “Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?” konulu konferansta uluslararası mevduat sigorta sistemi masaya yatırılacak, sorun, çözüm ve öneriler tartışılacak.

Konferansa TMSF yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden 60’a yakın temsilci katılacak.

Bir hafta boyunda IADI 60. İcra Kurulu Toplantısı, IADI Konsey Komite Toplantıları, IADI Teknik Komite Toplantıları, IADI Bölgesel Komite Toplantıları ve Uluslararası Konferans yapılacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın icra kulu üyesi olduğu IADI 18. Yıllık genel kurul toplantısına, IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası, Kore, Kanada, İspanya gibi ülkelerin para, sermaye ve sigorta kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Dünyada mevduat sigorta sistemlerinde önemli değişimlerin tartışılacağı konferansta, TMSF gözlem ve tecrübelerini üyeler ile paylaşacak. Dünyada mevduat sigortacılığında önemli bir yeri olan TMSF, geçen günlerde mevduat sigorta limitini 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkarmıştı.