TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’dan bankalara ‘yüksek faiz’ eleştirisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların kredi faizlerini maliyetin çok üzerinde artırarak büyümeye destek değil köstek olduklarını öne sürdü. Hisarcıklıoğlu, bankalara seslenerek, “Reel sektöre sırtınızı dönmeyin” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun dört bir yanında verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunu belirterek, ihracata ve istihdama katkı sağlayan firmaların, korunması gerektiğini bildirdi.

Reel sektör üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır.” diye konuştu.

Bankalardan kredi faizleri konusunda daha sorumlu bir yaklaşım beklediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar.” dedi.

Bankaların pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmalara yönelik daha yapıcı bir tavır sergilemesini isteyen Hisarcıklıoğlu, “Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız.” diye konuştu.

Bankaların reel sektörü sırtını dönmemesi gerektiğine değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım.”