TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojileri Meclisi kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri bünyesinde 63. Sektör Meclisi olarak Türkiye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi kuruldu. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar seçildi.

Yeni kurulan Meclisin seçimli toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener’in başkanlığında gerçekleşti.

Özgener yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi ile kamu özel sektör istişare mekanizması olarak kamunun düzenlemelerine gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını iletti.



Finansal teknolojiler alanının ödeme hizmetleri, altyapı sağlayıcıları, varlık finansmanı ve kripto varlıklar gibi dikeyleri içerisinde barındıran çok yönlü bir yapıda olduğunu belirten Özgener, meclisi de ekosistemin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde tasarladıklarını anlattı.

Figopara Kurucusu Koray Bahar Başkan seçildi

Açılış konuşmasının ardından Meclisin Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Ödeal Genel Müdürü Fevzi Güngör seçildi.

Meclis üyesi firma ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda meclis öncelikli olarak açık bankacılık, kriptovarlıkların regülasyonu ve ödeme mevzuatlarının istişare edilmesine yönelik konuları gündeme taşıyacak.