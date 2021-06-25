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TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojileri Meclisi kuruldu

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri  bünyesinde 63. Sektör Meclisi olarak Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi kuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri  bünyesinde 63. Sektör Meclisi olarak Türkiye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi kuruldu. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar seçildi.

Yeni kurulan Meclisin seçimli toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener’in başkanlığında gerçekleşti.

Özgener yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi ile kamu özel sektör istişare mekanizması olarak kamunun  düzenlemelerine gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını iletti.

Finansal teknolojiler alanının ödeme hizmetleri, altyapı  sağlayıcıları, varlık finansmanı ve kripto varlıklar gibi dikeyleri  içerisinde barındıran çok yönlü bir yapıda olduğunu belirten Özgener,  meclisi de ekosistemin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde  tasarladıklarını anlattı.

Figopara Kurucusu Koray Bahar Başkan seçildi

Açılış konuşmasının ardından Meclisin Başkanlık Divanı seçimi  gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Ödeal Genel Müdürü Fevzi Güngör seçildi.

Meclis üyesi firma ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri  doğrultusunda meclis öncelikli olarak açık bankacılık,  kriptovarlıkların regülasyonu ve ödeme mevzuatlarının istişare  edilmesine yönelik konuları gündeme taşıyacak.