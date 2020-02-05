Tofaş, 1.5 milyar TL kâr açıkladı

05 Şubat 2020

Şirketin dün akşam KAP’a açıkladığı yıl sonu bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 2 artışla 18.9 milyar liraya çıkarak yatay bir görünüm arz etti.

Satış kırılımına bakıldığında kârlılığı daha yüksek olan yurt içi satışlar yüzde 26 artışla 5.4 milyar liraya çıkarken, yurt dışı satışlar yüzde 8 düşüşle 13.3 milyar lira oldu. Yurt içi satışlar son çeyrekte yüzde 84 artış kaydetti.

Tofaş’ın dördüncü çeyrek net kârı yüzde 38 artışla 450.5 milyon lira olurken, dördüncü çeyrek satış gelirleri de yüzde 14.4 artışla 5.5 liraya yükseldi.

Şirket bilançosuyla beraber yayımladığı 2020 tahminlerinde yurt içi pazarın 560,000-600,000 adet, ihracatının 170,000-190,000 adet olacağı tahmininde bulundu. Üretim tahmini ise 240,000-265,000 adet aralığında gerçekleşti.

Tofaş geçen yıl 107 milyon euro olan toplam yatırımların 250 milyon euroya yükseleceğini öngördü. (REUTERS)