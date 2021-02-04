Tofaş'ın 2020 yılı net kârı 1,78 milyar lira

Tofaş’ın dördüncü çeyrek bilançosunda şirketin net dönem kârı çeyreklik bazda yüzde 25 yükselerek 639,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin net kâr marjı 1,3 puan düşüşle yüzde 6,9 seviyesine gerilerken, dördüncü çeyrek kârıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem kârı 2019 yılına göre yüzde 20,4 artışla 1.784 milyon TL seviyesine yükseldi.

Tofaş’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,2 artarak 9,2 milyar TL'ye yükseldi.

2021 üretim hedefi 265-290 bin aralığında

Tofaş, 2021 yılında toplam 265-290 bin aralığında üretim hedefliyor. Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, yurt içi hafif araç pazarı beklentisi 700-750 bin oldu. Tofaş, yurt içi pazar satışlarının 120-135 bin, ihracatın 150-165 bin aralığında olacağını tahmin ediyor. Tofaş'ın 2021 yılı için yatırım beklentisi 100 milyon euro olarak belirlendi.