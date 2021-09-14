Tokyo Borsası 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeden kapandı

Tokyo Borsası günü yüzde 0,7 artışla 30.670,10 puana yükselerek 1990 yılının şubat ayından bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Borsanın yükselmesinde ülkede yaşanacak olan başbakan değişikliğinin yarattığı iyimserlik etkili oldu. Küresel piyasalarda yüksek seyreden risk iştahı da sigartacılık sektörü öncülüğünde gelen alımları destekledi.

Borsanın daha kapsamlı göstergesi Topix Endeksi de günü yüzde 1,02 artarak 2119,12 puandan kapattı.

Tokai Tokyo Araştırma Enstitüsü hisse senedi piyasası baş analisti Seiichi Suzuki, "Bugün ile dün arasındaki fark, bugünün kazancının ABD hisse senetlerindeki toparlanmanın öncülüğünde olmasıdır. Ekonomik olarak hassas (döngüsel) hisse senetleri ABD pazarına öncülük ettiğinde, bu Japon pazarına olumlu yansıyor” dedi.

Sigorta sektörü, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın 33 sektör alt endeksi arasında yüzde 2,97 artışla kazançlara öncülük ederken, endeksi petrol fiyatlarının altı haftanın en yüksek seviyelerine yükselmesinin ardından yüzde 1,61 yükselen rafineriler izledi. Nakliyeciler ise yüzde 1,56 değer kazandı.

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aşılama seviyelerine ulaşma yolunda ilerlerken, ekonomik bir yeniden açılma umutları da duyguyu artırdı. Hükümet Japon nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının tam olarak aşılandığını açıkladı.