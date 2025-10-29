Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi tarihi zirvede! 51.000 puanı aştı

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi, ABD-Japonya ticaret ilişkilerinde artan iyimserlik ve Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentileriyle tarihi bir yükseliş kaydetti. Endeks, gün içinde yüzde 2'nin üzerinde artış göstererek 51.000 puan eşiğini aşarak yeni bir rekora ulaştı.

Nikkei 225 endeksi, gün içerisinde 51.412,97 puana kadar yükselirken, kapanışı yüzde 2,17 artışla 51.307,65 puandan gerçekleştirdi.

Piyasalar Fede odaklandı

Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Salı günü nadir toprak elementlerine ilişkin yeni bir iş birliği anlaşması imzalamasının ardından geldi. Piyasalar ayrıca, Fed'in ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisine odaklandı.