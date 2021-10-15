Toplam net finansal değer 2. çeyrekte 2,8 trilyon TL açık verdi

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranla 6.3 puan iyileşme kaydedildi. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 23.6 trilyon TL, yükümlülükleri ise 26.3 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece net finansal değer 2 trilyon 767 milyar TL açık verdi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu dönemde, hanehalkı borçlarının GSYH’ye oranı yüzde 17’den yüzde 16 seviyesine, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYH’ye oranı ise yüzde 72’den yüzde 69 seviyesine geriledi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar sektörü ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal değer yaratmıştır.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 1,3’ü ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi 2021 yılı ikinci çeyreğinde GSYH’nin yüzde 2,6’sı oranında net borç almıştır. Bu orana sektörlerin katkısı incelendiğinde, finansal kuruluşların GSYH’nin yüzde 7,2 ile bu dönemde en fazla borç alan sektör olduğu ve bunu yaklaşık GSYH’nin yüzde 3’ü ile finansal olmayan kuruluşların ve genel yönetimin izlediği gözlenmiştir. Diğer taraftan, hanehalkı sektörü ise TL mevduatlardaki artışın etkisiyle GSYH’nin yüzde 10’u oranında net borç veren konumundadır.

Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal kuruluşlar varlık tarafında en büyük sektör iken yükümlülük tarafında en büyük sektörün finansal olmayan kuruluşlar olduğu görülmektedir.

2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla varlıklarda para ve mevduat ile diğer alacaklar yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler ile para ve mevduat kalemleri en yüksek paya sahip araçlar olarak gözlenmektedir."