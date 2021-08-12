Toplam rezervler 39 ayın zirvesinde

Merkez Bankası TCMB'nin net uluslararası rezervleri 6 Ağustos'ta 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 566 milyon dolar artış ile 25 milyar 184milyon dolar oldu. Merkez Bankası toplam rezervleri de 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Verilere göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yabancı hem DİBS’te hem hissede alıcı

Merkez Bankası verilerine göre 6 Ağustos haftasında yabancı yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarından 278.6 milyon dolarlık alım yaptı. Yabancı yatırımcılar hisse senedinde 168 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 113.8 milyon dolar net alım yaptı. Yabancı şirket borçlanma senetlerinde ise 3.2 milyon dolar net satışçı oldu.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine yabancıların 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 225,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos’ta 22 milyar 47,5 milyon dolar oldu. Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570,7 milyon dolara çıktı. Yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227.4 milyon dolardan 224.2 milyon dolara düştü.

Bireyler ve tüzeller 1.3 milyarlık dolar alımı

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre 30 Temmuz ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 588 milyon dolar artarak 232 milyar 234 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1 milyar 664 milyon dolar arttı. Bireylerin de tüzel hesapların da özellikle dolar mevduatındaki artış dikkat çekti. Geçen hafta bireyler dolar cinsi döviz mevduatını 438 milyon dolar, tüzel kişiler ise 871 milyon dolar arttırdı.