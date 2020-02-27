Toplam tüketici kredileri, 491,5 milyar TL oldu
Merkez Bankası verilerine göre geçtiğimiz haftanın son işlem günü itibarıyla bankaların toplam tüketici kredileri tutarı 491,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri 21 Şubat itibarıyla 491,5 milyar TL oldu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, toplam tüketici kredileri geçen hafta 488,9 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
21 Şubat itibarıyla bankacılık sektörü toplam mevduatı 2 trilyon 607 milyar TL oldu.
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