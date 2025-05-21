Türk Eximbank, tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak, toplam 1 milyar ABD doları tutarında yeni kaynak temin etti.

İşlem, MUFG Bank, Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey’in koordinatörlüğünde; MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation’ın sürdürülebilirlik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Sendikasyon kredisi yüzde 145 yenilendi

Türk Eximbank, bu anlaşma ile sendikasyon kredisini yüzde 145 oranında yenilerken, 9’u yeni olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden toplam 33 uluslararası finansal kuruluş işlemde yer aldı. Sağlanan finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere 499,5 milyon Euro, 246 milyon ABD doları, 1,34 milyar Çin Yuanı şeklinde üç farklı döviz cinsinden yapılandırıldı.

Bu sendikasyon işlemi, yalnızca finansman boyutuyla değil, sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Söz konusu kaynak, kişi başına gelirin düşük olduğu bölgelerde faaliyet gösteren kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması ve yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ’lere özel finansman desteği sağlanması gibi stratejik hedefler doğrultusunda kullanılacak.

"İhracatçılarımız için daha avantajlı bir kaynak"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, sendikasyon kredisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlem, yalnızca rekor büyüklüğüyle değil, aynı zamanda üç farklı döviz cinsinden sunulan esnek yapısıyla da önemli bir başarıdır. Maliyetlerin geçen yılki sendikasyon kredimize göre 90 baz puan düşmesiyle ihracatçılarımız için daha avantajlı bir kaynak olmuştur. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez 3 yıl vadeli kredi dilimi de bu işlemde gerçekleştirilmiştir."