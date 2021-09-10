Torunlar GYO, Halkbank'tan 750 milyon lira kredi alacak
Torunlar GYO, Halkbank'tan 750 milyon liralık orta vadeli işletme kredi kullanılmasına karar verdi.
Torunlar GYO, Halkbank'tan kredi kullanımına karar verdi.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun 6 Eylül tarihli toplantısında Halkbank'tan 750 milyon TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına karar verildi.
Açıklamada, kredinin teminatını oluşturmak üzere şirketin sahibi bulunduğu Mecidiyeköy'deki Torun Tower isimli taşınmazın üzerinde Halkbank lehine 2. dereceden 2 milyar TL'lik ipotek tesis edilmesine karar verildiği duyuruldu.