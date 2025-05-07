Torunlar GYO ve Gıpta temettü tekliflerini açıkladı: Kâr payları ne zaman dağıtılacak?

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) ve Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.(GIPTA) peş peşe temettü kararlarını duyurdu.

Torunlar GYO'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 2024 yılı kârından pay başına temettü dağıtım teklifinin net 3,5 TL olduğu belirtildi.

Genel Kurul oyuna sunulacak temettü teklifinin, ödeme tarihinin ise 13 Haziran olacağı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzun 06.05.2025 Tarih ve 2025/7 sayılı toplantısında, Şirketimizin, 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2024 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 3.500.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir"

GIPTA'dan net 0,48 TL temettü teklifi

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.(GIPTA) da KAP bildiriminde temettü teklifini açıkladı.

Buna göre şirket, 2024 yılı kârından pay başına net 0,48 TL temettü dağıtmayı teklif etti.

Kâr dağıtım tarihi ise 17 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Teklif, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirket Yönetim Kurulu 2024 yılı hesap dönemi kârından 75.000.000 TL kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 17/06/2025 olarak belirlenmesi hususlarının, yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir."