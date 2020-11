TPSB Başkanı Erarslan: Yatırımcıların korunması önceliğimiz

Takip Et

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) tarafından organize edilen 4. Dünya Yatırımcı Haftası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde 16 – 21 Kasım tarihlerinde online olarak kutlandı.

“Yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi Birlik olarak önceliğimizdir”

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında online olarak gerçekleştirdikleri panellere yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, “Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklere olan ilginin her yıl katlanarak arttığını görüyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiğimiz panellere olan yoğun ilginin bir nedeni de mevcut yatırımcıların yanı sıra tasarruf sahiplerinin yatırım alternatifi olarak sermaye piyasalarını daha çok düşünmelerinden kaynaklandığını görüyoruz. Bu paneller de Türkiye sermaye piyasaları araçlarına ilişkin bilgilenmeye duyulan ihtiyacı somut bir şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor. Biz de TSPB olarak sunduğumuz eğitim ve etkinliklerle yatırımcılarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

Eraslan, TSPB olarak uzun zamandır yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla hareket ettiklerini ve bu kapsamda üniversiteler ve iş dünyası ile iş birlikleri yaparak düzenledikleri eğitimlerin yanı sıra sermaye piyasası araçlarının ve yatırım kurallarının tanıtımına yönelik çeşitli videolar, animasyonlar yaparak, bunları medya kanalları üzerinden yatırımcılara ulaştırdıklarını söyledi. Yerli yatırımcı ilgisinin arttığı son yıllarda bu etkinlikleri hızlandırdıklarını ve pandemi sürecinde de online olarak devam ettiklerinin altını çizen Eraslan, “Birlik olarak önümüzdeki dönemde gerek etkinliklerimiz gerekse iletişim çalışmalarımızda, ‘yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi’ odak noktamız olmaya devam edecek. Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında yatırımcıları ve öğrencileri hedef alan bilgilendirici çok sayıda panel gerçekleştirdik. Bu hafta sonrasında da SPK, Borsa İstanbul ile çok yakın iş birliği yaparak bireysel yatırımcı memnuniyeti ve finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüteceğiz.”

Paneller Almanya, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de takip edildi

Online yapılan 4. Dünya Yatırımcı Haftası Türkiye’nin her bölgesinden yatırımcılar tarafından takip edildi. Panel ve oturumlar yurtdışından da izlendi. Özellikle İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden panellere ilgi yüksek oldu.

Panellere katılanlara çekilişle ödül verildi

Panelleri takip eden katılımcılara “katılım belgesi” verilen etkinlikte ayrıca katılımcılar her paneli takiben yapılan çekilişle çeşitli hediyeler kazandı. Her panelden sonra bir katılımcı piyasa değeri 4.000 TL olan “1 yıllık Sentiment Algo Aplikasyon Aboneliği”, “3 Aylık İdeal Pro + Mobil Aboneliği” ile “Piyasa Psikolojisi, “Trading Disiplini ve Sentiment Algo ile Piyasalara Yeni Bir Bakış” eğitiminden oluşan Sentiment Algo Finansal Okuryazarlık Paketi kazandı. İki katılımcı iki aylık “MatriksIQ Terminal” ve iki katılımcı da iki aylık “MatriksIQ Mobil” ödülünü kazandı. Ayrıca, “Finans ve Muhasebe Alanında Dijital Dönüşüm ve Kariyeri Uzmanına Sor” oturumu sonunda yapılan çekiliş ile bir katılımcı “ACCA Fintech Sertifika Programı” na katılım hakkı kazandı.

Hafta boyunca toplamda 27 farklı konuda 113 konu uzmanı, sektör temsilcisi ve akademisyenin konuşmacı olduğu eğitim ve panellere, reel sektör, yatırımcı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Online olarak gerçekleştirilen paneller canlı olarak www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr web sitesi ve TSPB Youtube kanalı üzerinden 6 günde toplamda 18.000 kere izlendi.

Her yıl 87 ülkede kutlanıyor



Dünya Yatırımcı Haftası, yatırımcıların eğitimi ve korunması konularında farkındalığı artırmak amacıyla IOSCO’nun organizasyonuyla aralarında Türkiye’nin de olduğu 87 ülkede her yıl Ekim aynın ilk haftası kutlanıyor. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle Ekim ve Kasım aylarını kapsayan dönemde her ülkenin farklı zamanda kutladığı 4. Dünya Yatırımcı Haftası, Türkiye’de SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve TSPB iş birliğinde 16 – 21 Kasım tarihlerinde hibrit bir anlayışla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Borsa İstanbul’da gong töreni ile başlayan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında etkinlik boyunca online olarak devam eden oturumlarda şirket satın alımı, birleşme ve stratejik ortak bulma konusundan, hisse senedi yatırımına, sürdürülebilirlik fonlarının Türkiye’ye çekilmesinden altın yatırımına kadar pek çok konu tartışıldı. Panellerde ayrıca sermaye piyasası araçlarında vergilendirmeden tahvil-bono yatırımına bütçe yapmanın altın kuralından aile şirketlerinde kurumsal yönetime ve sermaye piyasasında staja kadar 27 farklı konuda bireysel yatırımcılara, öğrencilere ve reel sektör şirketlerine yönelik bilgilendirici paneller yapıldı.