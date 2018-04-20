"Trabzon'da önceliğimiz nitelikli istihdam ve ihracat artışı sağlamak"

20 Nisan 2018

Üreten Türkiye Toplantıları ve Esnaf Lokantası Sohbetleri kapsamında Türkiye genelinde Esnaf ve KOBİ'lerle buluşmaya devam eden Halkbank'ın yeni durağı Trabzon oldu. Çok sayıda firmanın katıldığı toplantıda iş adamlarının talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Arslan, Trabzonlu firmaların işlerini büyütebilmeleri için özel çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Trabzon'un, her biri kendi sektöründe öncü konumda olan çok köklü firmaları bulunuyor. Bu işletmelerin, özellikle de tarım, hayvancılık ve inşaat gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi tüm Karadeniz bölgesinin gelişimi için büyük önem taşıyor. Trabzon'da son 5 yılda ticari nakdi kredilerimizi 2 katına çıkardık Gayri nakdi krediler dâhil olmak üzere toplam ticari kredilerimizi 1,16 milyar TL'ye taşıdık.2017 yılsonu itibarıyla Trabzon nakdi ticari kredilerde yüzde 10.8, gayri nakdi kredilerde yüzde 10.6, toplam mevduatta yüzde 10.2 pazar payına sahibiz. Bu toplantıdan aldığımız notlarla çalışmalarımızı sürdürecek ve bölgedeki etkinliğimizi artıracağız.”

“Trabzonlu firmaları şubelerimize bekliyoruz”

Halkbank'ın geçtiğimiz yıl Trabzon’da, KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu ticari kredilerde yüzde 27,8 büyüme sağladığını belirten Arslan şunları söyledi:

"Trabzon’da 2500'e yakın sanayi kuruluşu var. İmalat kapasitesinin yanı sıra burası denizyolu, karayolu ve havayolu ulaşım ağıyla da önemli bir ticaret merkezi. Firmalarımızın dış ticaretteki etkinlikleri artırmak için her türlü desteğe sunmaya kararlıyız. Trabzon'da yenilikçi işler geliştirmeyi, özellikle de nitelikli işgücü istihdamını artıracak projelerle bölgeye değer katmayı amaçlayan kim varsa Halkbank şubelerine bekliyoruz."

Halkbank’ın yeni ürünleri arasında Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, Mobilya Sektörü Destek Kredisi, Su Ürünleri ve Balıkçılık Kredisi, Yeşil Enerji Kredisi, KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi, KOBİ'lere İş Geliştirme Kredisi yer alıyor. Bankanın yeni kredi ürünleri, 1 ila 2 yıl arasında değişen anapara ödemesiz dönemler ve 100 baz puandan başlayan faiz indirimi avantajıyla dikkat çekiyor.

Esnaf Lokantası Sohbetleri Trabzon'da sürüyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, çok sayıda sanayici ve KOBİ ile gerçekleşen Üreten Türkiye Buluşması’nın ardından Trabzonlu esnaf temsilcileriyle öğle yemeğinde buluştu. Şehrin köklü esnaf lokantalarından Konakoğlu Lokantası’nda gerçekleşen ve yemek yazarı Mehmet Yaşin’in esnaf lokantalarının önemini anlattığı toplantıda Arslan, Trabzon'da 10 yıl önce 62 milyon TL seviyesinde olan esnaf kredi riskini, geçen yıl 316 milyon TL seviyesine taşıdıklarını söyledi. Trabzon'da 49 odaya kayıtlı 25 bin esnaf olduğuna dikkat çeken Arslan, Trabzon’da 7 binden fazla esnafın Halkbank müşterisi olduğunu söyledi.