Trendyol, orta vadede halka arz planlıyor

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol’un 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkarması ve Türkiye’den çıkan ilk "decacorn" olması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan açıklamasında, Trendyol’un orta vadede halka arz planları olduğunu belirtti.

Değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "decacorn" terimi, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde büyük önem taşıyor. Türkiye’den çıkan ilk decacorn olan Trendyol’un yatırım süreci hakkında Bloomberg HT’ye konuşan Çetin, bu süreçte istedikleri yatırımcıyı yatırım turuna davet edebildiklerini ve Softbank'ın Türkiye'ye ilk yatırımının Trendyol'a olduğunu aktardı.

Çoğunluk hissesi Çinli Alibaba'da olan Trendyol'un yeni yatırımcıları arasında, Katar Varlık Fonu, General Atlantic, Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2, Berlin merkezli Princeville Capital ve Abu Dhabi’nin ulusal varlık fonu ADQ yer aldı.