Trilyon dolarlık devler Türk şirketlerle buluşuyor

26 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

Dünyanın en büyük iki yatırım bankası Citi ve Raiffeisen Centrobank’ın organizasyonlarına piyasa değerleri 75 milyar doları bulan Türk devleri katılacak. Türk şirketlerle birebir görüşmelerin yapılacağı toplantılarda masanın diğer tarafında ise trilyon dolarlık dünya devleri olacak.

Citi’nin organizasyonu 13-14 Ocak tarihlerinde Londra’da yapılacak. Citi’nin Türk Konferansı’nda, 2 gün boyunca Türk devleri uluslararası yatırımcılarla birebir toplantılarda tanışma fırsatı bulacak. Konferansa Türkiye’den 17 şirket katılacak.

Büyük ilgi bekleniyor

Avusturya merkezli Raiffesein Centrobank, bu yıl da üçü ABD’de ikisi Avrupa’da olmak üzere Türk şirketlerinin katıldığı 5 konferans yapmıştı. 2019 yılında 13 şirketin katıldığı Türk Günü etkinliğinde 2020’de 15 şirket yer alacak. 16 Ocak’ta yapılacak Türk Günü’nde Raiffesein Centrobank, makroekonomik koşullarda son dönemde sağlanan güçlü toparlanmanın etkisiyle Türk şirketlerine ABD’li fonlardan büyük ilgi bekliyor. Yönettikleri varlık değeri 3 trilyon doları aşan ve bu varlıkların yüzde 20’sini gelişmekte olan ülkelerde değerlendiren sayıları 30’u bulan dev ABD’li yatırım fonları New York’ta Türk şirketlerle buluşacak.

Raiffesein Centrobank, bankacılık ve tüketim odaklı sektörlerin ön plana çıkacağını; buna ek olarak, turizm ve havayolu taşımacılığı sektörlerinin de yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini düşünüyor. Türk Günü’nde, 15 Türk şirketinin 200 civarında birebir toplantıda yatırımcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Citi Türk Konferansı’na katılan şirketler

Akbank, Anadolu Efes, Arçelik, Coca-Cola İçecek, Erdemir, Ford Otosan, Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi, Pegasus Havayolları,

Sabancı Holding, TAV Holding, Tofaş, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ülker, Yapı Kredi Bankası.

Raiffesein Centrobank Türk Günü katılımcıları

Akbank, Anadolu Grubu, Bizim Toptan, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Mavi, MedicalPark, Migros, Sabancı Holding, Şişecam Grup, Şok Marketler, Tofaş, Turkcell, Vakıfbank, Yataş.

Yeni yatırım hikayeleri yazılacak



Raiffesein Centrobank’ın Global Sermaye Piyasaları Başkanı Özgür Güyüldar, bir süredir ABDTürkiye ilişkilerinde yaşanan çalkantı ve jeopolitik zorluklara yıl boyunca yüksek direnç gösteren Türk şirketlerinin kriz yönetme becerilerini bir kez daha kanıtladıklarını ve yatırımcı nezdinde takdir topladıklarını söyledi.



Güyüldar, son 5 yılda 8 seçimin gerçekleştiği Türkiye’de 2023 yılına kadar seçimsiz bir döneme giriliyor olmasıyla son dönemde sağlanan ekonomik istikrarın güçlü makro politikalarla desteklenebileceğine ve bunun da pozitif bir yatırım iklimi sunabileceğine dikkat çekti. Güyüldar, New York’taki Türk Günü ile yeni yatırım hikayelerinin yazılabileceğine inandığını vurgulayarak “Türk Günü Konferansı Avrupalı yatırımcıların da radarında. New York’ta ortaya çıkacak yatırım iştahı Atlantik’in doğu kıyılarında da aynı etkide hissedilecek” diye konuştu.