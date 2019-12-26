Trilyon dolarlık devler Türk şirketlerle buluşuyor
Türk şirketler yeni yıla hızlı başlayacak. Yılın ilk ayının üçüncü haftası uluslararası finansın kaleleri Londra ve New York’ta iki Türkiye yatırımcı toplantısı gerçekleştirilecek.
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