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Trilyon dolarlık devler Türk şirketlerle buluşuyor

Türk şirketler yeni yıla hızlı başlayacak. Yılın ilk ayının üçüncü haftası uluslararası finansın kaleleri Londra ve New York’ta iki Türkiye yatırımcı toplantısı gerçekleştirilecek.

Trilyon dolarlık devler Türk şirketlerle buluşuyor
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