TROY, 2 yılda 2.5 milyon cüzdana girdi

30 Nisan 2018

ECE CEYHUN

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2 yılda 2.5 milyonu aşkın kartın sağ alt köşesine yerleşti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “TROY’la Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası olmaya soyunduk. Markamız, Türkiye’de dijital dönüşümün sembolü olacak” dedi.

TROY’un 2 yıllık performansını değerlendiren BKM Genel Müdürü Soner Canko, Nisan 2016’da 1 kart, 1 POS ile başladıkları yolculuklarında bugün tüm POS ve ATM’lerde geçen, 25 banka 3 e-para kuruluşu tarafından kullanılan, 28 üyeli bir ödeme markası haline geldiklerini anlattı.

Canko, “Türkiye’de henüz kartlı ödeme ile tanışmamış 20 milyonu aşkın Türk vatandaşını TROY logolu kartlarla tanıştırmak üzere yola çıktık. Biz ‘yerli malı haftası’ ile büyümüş bir nesiliz. Bu yolculukta ‘yerellik ve dijitalleşme’ olmak üzere 2 temel kavramı sahiplendik. TROY ile birlikte bize ait, bize özgü değerler içeren, bizim ihtiyaçlarımıza yanıt veren bir marka oluşturduk. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası olmaya soyunduğumuz TROY ile 2 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hedef çıtasını 7 milyona koydu

TROY’un logosu; bugün banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart olmak üzere 2.5 milyonu aşkın kartta bulunuyor. 2017 yılında ise verilen her 100 banka kartından 11’i TROY logoluydu. Yani TROY yeni banka kartı pazarında, 1 yıldan kısa bir sürede yüzde 10’un üzerinde bir pazar payına ulaştı.

Canko, “Bugün çok sayıda büyük marka gönüllü olarak TROY’a katkıda bulunmak istiyor” ifadelerini kullandı.

TROY’un hedefleri hakkında da bilgi veren Canko, “Bu yıl 7 milyon karta ulaşmak istiyoruz, nihai hedefimiz ise her cüzdanda en az 1 TROY logolu kartın bulunması” bilgisini verdi.

Amaçlarının kart sayısını artırmak değil; bankasız nüfus olarak tabir edilen içlerinde gençlerin, kadınların, emeklilerin olduğu 20 milyonu aşkın kişiye ulaşmak ve dokunmak olduğunu da vurgulayan Canko, “Bu nüfusun hem ilk kartı olmak istiyoruz hem de dijital dünyaya ilk adım atışının bizimle olmasını amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. TROY, Discover ile yapılan iş birliğiyle dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyon ATM’de geçerli hale geldi.

İnovasyon merkezi kurdu

TROY İnovasyon Merkezi’ni kurduklarını da anlatan Canko, sözlerine şöyle devam etti: “TROY’un rotasını tamamen inovasyon oluşturuyor. Dijital dönüşüm ve nakitsiz toplum alanında yeniliklere imza atmak için bu merkezi kurduk. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin hızla pazara sunulması ve katma değerli hizmetler yaratmak için durmaksızın projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. TROY’un odaklandığı konuların başında mobil temassız ödeme teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde 2017 yılında android cihazlarda cep telefonuyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunduk, 2018 yılında da farklı ürünleri hayata geçireceğiz.”

Kendi 'yerel' şöhreti 'global'

BKM Genel Müdürü Soner Canko, Türk ödeme sistemlerinin 30 yılda geldiği nokta itibariyle uluslararası arenada her zaman dikkatle takip edildiğini ve ‘öncü’ sektör olarak görüldüğüne de değindi. Türkiye açısından bakıldığında turizm, tekstil ve ödeme sistemlerinin her zaman ilgi gördüğüne değinen Canko, “Türkiye’nin bu yenilikçi ve genç markası, kısa zamanda çok mesafe aldı. Asya-Pasifik ülkelerinde yapılan bir konferanstan arkadaşlarımız yeni geldi. ‘Yerel marka neden gereklidir’ diye bir sunum yaptık. TROY’u geleceğe yön veren bir bakış açısıyla dünyaya anlatıyoruz. Bazı ülkeler için ‘taksit’ uzaya çıkmaya eşdeğer bir teknoloji” dedi. Canko, son dönemde bankalara uzun yıllar hizmet veren finteklere de yabancı yatırımcının ilgisini gördüklerini de anlattı.